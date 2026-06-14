Що зараз відбувається у Костянтинівці: у ЗСУ дали відповідь

Бакулін не згоден з тим, що росіяни зосередили зусилля на Костянтинівському напрямку.

Командир 19-го армійського корпусу, бригадний генерал Олександр Бакулін заявив, що російські війська протягом року наближались до Костянтинівки.

За його словами, наразі вони вийшли на її околиці, повідомляє "Суспільне".

"Ситуація з минулого року, вона абсолютно прогнозована. Противник протягом року наближався до Костянтинівки. Зараз така ситуація, що вийшов, скажімо так, на її околиці. Ми вимушені вже вести в оборону десь за містом і основний рубіж вже в більшості військових частин безпосередньо по місту. Ситуація з Покровськом, також не дуже я з цим згоден. Якраз в минулому році, взимку, навесні я був командиром тактичної групи Покровськ. Там були свої особливості. Тут противник трошки тактику змінив. Вона, як би, та ж сама щодо просочування дрібними групами. Але є особливості по нашій побудові оборони. Ми зробили висновки з Покровська", - сказав військовий.

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Він не зовсім згоден з тим, що росіяни зосередили зусилля на Костянтинівському напрямку.

"Починаючи ще, мабуть, з 2024 року, противник постійно намагається тиснути практично по всьому фронту. Десь зараз трошки в нього пауза в зв'язку з відсутністю достатніх сил, а деякі напрямки, такі як і наш, залишаються під постійним тиском. Не можу сказати, що обстановка легша в смугах 11-го корпусу, 1-го корпусу Національної гвардії, це наші сусіди. Тиск у нас в тому ж режимі, який був з минулого року, як тільки ми тут стали", - додав Бакулін.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець заявив, що російські війська активізували штурми на Слов’янському напрямку, тоді як Краматорський залишається відносно спокійним, але під постійними ударами артилерії, тактичної авіації та дронів.

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