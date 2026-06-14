Через удари ЗСУ по логістиці росіяни ідуть на хитрощі: Волошин розкрив, що вигадує ворог

Противник планує транспортувати боєприпаси цивільними легковиками із причепами.

На півдні України російські військові змінюють логістичні маршрути і схеми постачання через удари ЗСУ по ворожій логістиці. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, ворог шукає інші шляхи постачання, а повністю перебити логістику противника поки не вдається. Зокрема, для перевезення особового складу окупанти застосовують другорядні дороги, що збільшує час. Крім того, російських військових транспортують невеликими групами цивільними авто, а також розглядають можливість застосування водного транспорту – малих танкерів, наливних барж та шаланд.

"За даними розвідки, ворог розглядає таку можливість, щоб польові склади боєприпасів були на відстані понад 200 км від лінії бойового зіткнення. А потім, щоб від них було ще кілька польових складів, на яких запас боєприпасів і ракет був не більш ніж на дві доби. І всі перевезення здійснюватимуться, наприклад, цивільним транспортом… Особовий склад, який буде залучений в цих перевезеннях, не має бути одягнутий у форму, має бути в цивільному одязі або ж у формі представників комунальних служб", - сказав Волошин.

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За його словами, ситуація на півдні України залишається складною. За минулу добу зафіксовано 34 бойові зіткнення, з яких найбільше – на Гуляйпільському напрямку, де окупанти здійснили 29 атак у районах населених пунктів Рибне, Оленівка-Костянтинівка, Гуляйпільське, Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Чарівне та в бік Гіркого, Добропілля, Воздвижівки.

На Олександрівському напрямку противник атакував ЗСУ один раз у районі Вороного, на Оріхівському ЗСУ зупинили 3 спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Степногірськ та в бік Приморської. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в бік Антонівського автомобільного мосту.

Удари по логістиці ворога

Як писав УНІАН, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин казав, що, завдяки тому, що ЗСУ завдають ударів по логістиці росіян, зокрема по мостах, активність штурмів знизилася. Якщо раніше фіксувалося щодоби пів сотні штурмів, то потім їх стало вдвічі менше. Тоді речник припустив, що зменшення активності росіян зумовлене накопиченням сил на певних ділянках. Однак велике значення має контроль логістики противника, зокрема таких важливих об’єктів, як мости.

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