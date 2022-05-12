Наземної небезпеки для Лозівщини немає, але є ракетна небезпека.

На Харківщині внаслідок обстрілу окупантами знищено склад сільгосппродукції. Наземної небезпеки для Лозівщини немає, але є ракетна небезпека.

Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

"Сьогодні трагічний день був для нашої громади. В результаті ракетних обстрілів був ущент знищений склад сільгосппродукції на території громади, одна людина загинула цивільна"- зазначив він.

Сергій Зеленський повідомив, що наразі "наземної небезпеки для Лозівщини немає, але є ракетна небезпека".

Ситуація на Харківщині:

За словами мера міста Ігоря Терехова, через обстріли російських окупантів Харків щодня зазнає колосальних збитків. Понад 1100 будинків у Харкові зруйновані.

27 березня українські сили оборони біля міста Ізюм збили російський літак, а біля Харкова на окремих напрямках перейшли у контрнаступ.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що на Харківщині російські загарбники зазнають втрат і в паніці тікають, покидаючи техніку.

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