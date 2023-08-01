Ворог втратив чергові танки, бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО, БПЛА тощо.

Сили оборони України за добу ліквідували 500 російських окупантів, знищили близько сотні одиниць техніки та бойових засобів ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по сьогодні орієнтовно склали близько 246 690 осіб, з яких 500 було ліквідовано за минулу добу. Крім того, протягом доби українським захисникам вдалося знищити:

5 ворожих танків (загалом 4216 від початку широкомасштабного вторгнення);

17 бойових броньованих машин (8205);

23 артилерійські системи (4839);

2 засоби ППО (462 одиниці);

10 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4027);

32 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (7324 одиниць);

3 одиниці спеціальної техніки (718).

Також з 24 лютого минулого року знищено 699 РСЗВ противника, 315 літаків, 311 гелікоптерів, 18 військових кораблів і катерів.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, сили підрозділів авіації ЗСУ за минулу добу завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 зенітно-ракетних комплексів противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 5 районів зосередження особового складу ворога.

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