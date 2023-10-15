Також сьогодні на Чернігівщині в лісосмузі підірвались двоє людей, один з них теж загинув.

На Миколаївщині в полі за селом підірвались на міні двоє дітей, один загинув, інший – зазнав поранень.

Про це повідомив керівник МВС Ігор Клименко. "У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії", - деталізував міністр.

За словами Клименка, сьогодні зафіксовано два підриви на мінах - ще один трагічний випадок стався на Чернігівщині.

Відео дня

"В лісосмузі підірвались двоє місцевих мешканців. Один загиблий, один поранений", - констатував міністр.

За його інформацією, всього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 - травмовано.

"Не дивлячись на щоденну роботу наших саперів, багато гектарів земель ще залишаються дуже небезпечними. Памʼятайте про це", - підкреслив Клименко.

Україна перша у світі за площею замінованих територій

Раніше в МВС інформували, що 30% території України заміновано в результаті збройної агресії РФ. Йдеться про 174 тис. кв км територій, що є потенційно небезпечними для життя й господарювання.

2 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Євросоюз запустить в Україні програму гуманітарного розмінування на 25 млн євро.

29 березня під час брифінгу з хорватським колегою Маріо Баножичем міністр оборони України на той час Олексій Резніков повідомив, що розглядається можливість підготовки в Хорватії українських інструкторів з розмінування. Резніков нагадав, що Хорватія має великий досвід розмінування, бо займається цим вже 25 років. Пізніше Резніков повідомив, що Україні для розмінування територій необхідно 5 тис. фахівців. Він додав, що якщо відштовхуватися від досвіду Хорватії та темпів розмінування цієї країни, на повне розмінування України піде 30 років. За його словами, прискорити процес можна за допомогою сучасних технологій. Відповідне обладнання для розмінування надає Україні в тому числі Данія. Зокрема, Україні передадуть плавучих роботів.

Вас також можуть зацікавити новини: