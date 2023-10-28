В МВС показали, як виглядає перша в Україні машина для розмінування / фото МВС

На Харківщині презентували першу в Україні вітчизняну машину для підготовки ґрунту до розмінування.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, машина вже отримала сертифікат відповідності, відтак скоро в Україні планують налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій. 

Зазначається, що цей автомобіль є простим у виробництві, користуванні, обслуговуванні та ремонті. Розробники передбачили автоматичний пульт управління машиною для гарантування безпеки піротехніків під час робіт.

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На Харківщині презентували першу в Україні машину для розмінування / фото МВС

За даними МВС, першу таку машину вже отримали рятувальники Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Третина Україні може бути в мінах

Раніше у Міноборони повідомляли, що наразі в Україні на предмет розмінування необхідно обстежити близько третини територій країни. Йдеться понад 170 тисяч кв. км, з яких 14 тисяч - це морські акваторії. 

В українському уряді також заявили, що держава компенсуватиме частину або всі витрати на розмінування сільськогосподарських земель і земель стратегічних підприємств. Однак, витрати компенсують у разі закупівлі послуги розмінування через Prozorro та отримання відповідного сертифікату від офіційно ліцензованого оператора.

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