Вони також вели наступальний бій у напрямку Карнаухівки, але успіху не мали і відійшли.

На Слов'янському напрямку російські окупанти намагаються відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На Слов'янському напрямку противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Зафіксовано обстріли поблизу Чепіля, Бражківки, Богородичного та Костянтинівки. Завдав авіаударів біля Бражківки та Залимана", - мовиться у дописі.

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Крім того, окупанти вели наступальний бій у напрямку Карнаухівки, але успіху не мали і відійшли.

Також вони вели повітряну розвідку в районі Нової Дмитрівки.

"На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Тетянівка, Івано-Дар'ївка, Званівка та Григорівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Спірного та Сіверська", - йдеться у повідомленні.

Окупанти також вели повітряну розвідку біля Тетянівки, додали у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, росіяни знову провалили штурми на Бахмутському напрямку.

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