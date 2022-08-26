Окупаційна "влада" регіону оголосила, що відсьогодні "фізично неможливо" постачати електроенергію для України.

Ситуація на найбільшій атомній електростанції Європи погіршується з кожним днем. Сьогодні стало відомо, що загарбники перебили останню, четверту лінію сполучення Запорізької АЕС з українською системою.

Про це пишуть пропагандистські росЗМІ з посиланням на самопроголошену "владу" регіону, яка у звичній для себе манері звинуватила у всьому українські війська.

Зокрема, пропагандисти повідомляють, що відсьогодні "фізично неможливо" постачати електроенергію для України.

"Вчора, наскільки мені відомо, було перебито четверту лінію, відповідно, фізично неможливо передавати електроенергію на правий берег Дніпра", – цитують росЗМІ самопроголошеного "голову" адміністрації Запорізької області Володимира Рогова.

Відключення ЗАЕС від електрики: що відбувається

25 серпня внаслідок дій окупантів вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.

Пізніше Запорізька АЕС відновила з'єднання з українською повітряною лінією ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Всі 6 блоків залишилися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Нагадаємо, що російські загарбники окупували частину Запорізької області. Зокрема, місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, найбільша АЕС в Європі. Вони неодноразово обстрілювали територію станції та пошкодили ряд об'єктів.

За даними WSJ, росіяни утримують на території станції понад 500 своїх військових, техніку й створюють навколо неї траншеї.

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