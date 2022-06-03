Українські захисники завдають точкові удари по військових цілях окупантів.

На Луганщині російські окупанти розміщують живу силу та склади боєприпасів просто у житлових кварталах міст. Українські захисники майстерно їх знищують.

Військові з Бригади швидкого реагування Нацгвардії України продемонстрували, як завдають точкові удари по військових цілях окупантів.

"Знищення окупантів і їхніх "бойових комплектів смерті" на Луганщині триває. Ворог руйнує ВСЕ зі страхом, що там може бути український захисник, і стріляє в мирних жителів, потім видумуючи, що то були переодягнені українські військові. Наше ж завдання – точково максимально знищити склади боєприпасів і скупчення ворога, щоб він не міг продовжувати наступ і вбивати українців", – зазначили нацгвардійці.

На відео видно, як нацгвардійці точними ударами знищують місце розміщення рашистів та склад боєприпасів, який вони розмістили поміж житлових кварталів.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, станом на 3 червня за добу українські військові ліквідували ще 100 російських окупантів. З 24 лютого загалом знищено 30 тисяч 950 військових РФ.

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