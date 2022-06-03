У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої.

Станом на сьогодні дістатися з Сєвєродонецька до Лисичанська майже неможливо.

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Заїка.

"Ситуація найскладніша, обстріли постійні, кожну хвилину щось прилітає, тому ситуація дуже важка. Дістатися до Лисичанська з Сєвєродонецька майже неможливо, бо зараз там йдуть запеклі бої, тому це майже нереально", - сказав він.

За його словами, на сьогодні є можливість довозити людям гуманітарну допомогу та воду - їх на місці роздають працівники ДСНС.

"Життя у місті таке - вийшли, забрали гуманітарну допомогу, набрали води і одразу в укриття. По місту пересування відсутнє взагалі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, російські війська під час запеклих боїв зайшли в Сєвєродонецьк 30 травня і станом на 1 червня зайняли 70% міста. У Сєвєродонецьку не припиняються запеклі вуличні бої.

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