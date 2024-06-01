За даними ЗСУ, минулої доби на Придніпровському та Оріхівському напрямках російські загарбники здійснили два десятки штурмів, при цьому ворог втратив 75 одиниць озброєння та військової техніки, серед якої – сучасна станція супутникового зв’язку "Ливень", 14 гармат та 2 термінали супутникового зв’язку "Starlink".
Як повідомили у Силах оборони півдня України, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 15 штурмів, вчора у цьому районі було 9 ворожих атак. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини загарбники здійснили 5 штурмів в районі Кринок. У ЗСУ запевняють, що всі штурми противника завершились його поразкою - зазнавши втрат, він відійшов на свої вихідні позиції.
Загалом протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 180 осіб – це поранені та безповоротні втрати. Також ворог втратив 75 одиниць озброєння та військової техніки. Серед них - 14 гармат, 3 міномети, 45 одиниць авто-бронетехніки, 2 мотоцикли, 2 квадроцикли, 3 станції радіолокаційної боротьби та 2 човни. Окрім того, на брухт пущено 2 термінали супутникового зв’язку "Starlink" та сучасну станцію супутникового зв’язку "Ливень".
"Знищено польовий пункт боєпостачання та 2 спостережні пункти", - йдеться у повідомленні.
Новини війни - що відбувається на півдні
Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук розповів, що населеного пункту Кринки, у районі якого тривалий час точаться бої, фактично немає – російські окупанти фактично зрівняли село з землею. За словами речника, здебільше окупанти намагалися штурмувати саме Кринки – 30 травня була величезна кількість атак - 14, але вони були безуспішні.
Загалом у зоні відповідальності Сил оборони півдня 30 травня ворог здійснив 23 штурми: окрім 14-ти на лівобережжі Херсонщини (Кринки), ще 9 було на Оріхівському напрямку - у районі Старомайорського, Малої Токмачки та Новоандріївки.
Станція супутникового зв'язку "Ливень" - що відомо
Вироби сімейства Р-441 "Ливень" є мобільними станціями супутникового зв'язку для використання у польових умовах. Призначені для організації двостороннього телефонного, телеграфного та фототелеграфного зв'язку через космічні апарати.
Станція зв'язку є мобільною і може переміщатися між позиціями. На розгортання та підготовку до роботи потрібно близько 15-20 хвилин, залежно від модифікації. Системи розраховані на роботу без перерви протягом кількох діб.