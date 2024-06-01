Ворог значно збільшив атаки на Запоріжжі, але вони залишилися марними.

За даними ЗСУ, минулої доби на Придніпровському та Оріхівському напрямках російські загарбники здійснили два десятки штурмів, при цьому ворог втратив 75 одиниць озброєння та військової техніки, серед якої – сучасна станція супутникового зв’язку "Ливень", 14 гармат та 2 термінали супутникового зв’язку "Starlink".

Як повідомили у Силах оборони півдня України, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 15 штурмів, вчора у цьому районі було 9 ворожих атак. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини загарбники здійснили 5 штурмів в районі Кринок. У ЗСУ запевняють, що всі штурми противника завершились його поразкою - зазнавши втрат, він відійшов на свої вихідні позиції.

Загалом протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 180 осіб – це поранені та безповоротні втрати. Також ворог втратив 75 одиниць озброєння та військової техніки. Серед них - 14 гармат, 3 міномети, 45 одиниць авто-бронетехніки, 2 мотоцикли, 2 квадроцикли, 3 станції радіолокаційної боротьби та 2 човни. Окрім того, на брухт пущено 2 термінали супутникового зв’язку "Starlink" та сучасну станцію супутникового зв’язку "Ливень".

Відео дня

"Знищено польовий пункт боєпостачання та 2 спостережні пункти", - йдеться у повідомленні.

Новини війни - що відбувається на півдні

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук розповів, що населеного пункту Кринки, у районі якого тривалий час точаться бої, фактично немає – російські окупанти фактично зрівняли село з землею. За словами речника, здебільше окупанти намагалися штурмувати саме Кринки – 30 травня була величезна кількість атак - 14, але вони були безуспішні.

Загалом у зоні відповідальності Сил оборони півдня 30 травня ворог здійснив 23 штурми: окрім 14-ти на лівобережжі Херсонщини (Кринки), ще 9 було на Оріхівському напрямку - у районі Старомайорського, Малої Токмачки та Новоандріївки.

Станція супутникового зв'язку "Ливень" - що відомо

Вироби сімейства Р-441 "Ливень" є мобільними станціями супутникового зв'язку для використання у польових умовах. Призначені для організації двостороннього телефонного, телеграфного та фототелеграфного зв'язку через космічні апарати.

Станція зв'язку є мобільною і може переміщатися між позиціями. На розгортання та підготовку до роботи потрібно близько 15-20 хвилин, залежно від модифікації. Системи розраховані на роботу без перерви протягом кількох діб.

Вас також можуть зацікавити новини: