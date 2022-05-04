Федеральний уряд Німеччини може передати Україні радіолокаційні системи Cobra, що дозволить значно підвищити точність гаубиць Panzerhaubitze 2000.
Про це виданню Die Welt стало відомо з власних джерел. Згідно з інформацією видання, спочатку Україна попросила про постачання 40 систем Cobra. У той же час тільки від 3 до 5 систем з 19 в запасі Бундесверу можуть бути поставлені Україні.
Експерти галузі оцінюють вартість системи Cobra в 50 млн євро.
Що таке Cobra
Радарна технологія Cobra (Counter Battery Radar) є системою артилерійської розвідки і дозволяє виявляти ворожі гаубиці і міномети калібру 80 міліметрів.
Спочатку система була розроблена Німеччиною, Францією та Британією, в даний час її продає спільне франко-німецьке підприємство. Радар зможе виявити 40 вогневих позицій за 2 хвилини.
Крім того, Cobra може розраховувати точки падіння снарядів і ракет, що дозволяє коригувати вогонь своїх підрозділів, а також сповіщати їх про загрозу вогневого удару. Екіпаж РЛС становить 3-4 людини.
За даними США, вони також поставили в Україну радари артилерійської розвідки. Однак їх не можна поєднувати з німецьким Panzerhaubitze 2000.