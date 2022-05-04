Німеччина може передати Україні радіолокаційні системи Cobra.

Федеральний уряд Німеччини може передати Україні радіолокаційні системи Cobra, що дозволить значно підвищити точність гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Про це виданню Die Welt стало відомо з власних джерел. Згідно з інформацією видання, спочатку Україна попросила про постачання 40 систем Cobra. У той же час тільки від 3 до 5 систем з 19 в запасі Бундесверу можуть бути поставлені Україні.

Експерти галузі оцінюють вартість системи Cobra в 50 млн євро.

Що таке Cobra

Радарна технологія Cobra (Counter Battery Radar) є системою артилерійської розвідки і дозволяє виявляти ворожі гаубиці і міномети калібру 80 міліметрів.

Спочатку система була розроблена Німеччиною, Францією та Британією, в даний час її продає спільне франко-німецьке підприємство. Радар зможе виявити 40 вогневих позицій за 2 хвилини.

Крім того, Cobra може розраховувати точки падіння снарядів і ракет, що дозволяє коригувати вогонь своїх підрозділів, а також сповіщати їх про загрозу вогневого удару. Екіпаж РЛС становить 3-4 людини.

За даними США, вони також поставили в Україну радари артилерійської розвідки. Однак їх не можна поєднувати з німецьким Panzerhaubitze 2000.

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