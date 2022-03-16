Загарбник розповів, що військові повертаються в Росію.

Російський окупант поскаржився рідним, що в Україні загарбників не чекали. За його словами, атмосфера у Харкові жахлива, адже ЗСУ дають відсіч.

Про це окупант розповів у телефонній розмові, яку вдалося перехопити.

Військовий РФ зазначив, що багато окупантів отримали контузію. Багато окупантів "розклеїлися" після обстрілів з боку ЗСУ.

Співрозмовник розповів окупанту, що "Магу забрали в Харків". Той не зрадів, адже ситуація у місті не на користь окупантів.

"Краще б він не їхав. Бл*, ось це п*здець ж*па. Я її в рот їб*в цю ж*пу", - каже окупант.

Загарбник розповів, що кілька батальйонів залишили позиції та повернулися в РФ, протестуючи проти війни в Україні. Він порадив Мазі симулювати та намагатися будь-якими шляхами повернутися в РФ.

Окупант: Гарський батальйон відмовився, повернувся теж. Повернувся додому.

Співрозмовник: А що можна відмовлятися?

Окупант: Ну якщо натовпом. Ну, так, натовпом, батальйоном йдуть вже.

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