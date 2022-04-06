Зокрема, для підвищення оперативності перекидання військових вантажів ворог розпочав використання залізничного сполучення.

Російські загарбницькі війська відправляють залізницею озброєння і техніку у Харківську область.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 18.00, оприлюдненій Міністерством оборони у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, відзначається переміщення підрозділів противника до залізничних станцій для завантаження і подальшої передислокації.

"На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Здебільшого в нічний час, російські окупанти здійснюють обстріли міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. В районі міста Ізюм активних дій противник не проводив. Силами окремих підрозділів 20-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій Західного воєнного округу здійснює перегрупування", - йдеться у повідомленні.

"Для підвищення оперативності перекидання військових вантажів ворог розпочав використання залізничного сполучення. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (Російська Федерація) на залізничну станцію Куп’янськ (Україна)", - сказано у повідомленні.

Крім того, завершується перегрупування військ та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу, що виведені до районів Брянської та Курської областей.

"Триває підготовка та переміщення підрозділів окупаційних військ збройних сил Російської Федерації на територію України. Ворогом сплановано переміщення підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу з території республіки Білорусь до Бєлгородської області. Також фіксується переміщення до цієї області окремих підрозділів Центрального військового округу", - йдеться у повідомленні.

При цьому, на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та стані угруповання військ противника не виявлено. Підрозділи Східного військового округу, що виведені на територію Гомельської області, завершують перегрупування.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович не думає, що у ворога наявні сили та можливості для захоплення Харкова.

"Вони чисельністю вже не більше за нас, їх менше, ніж нас. Але, окрім кількісних показників, є ще якісні показники. Росіяни воюють поки що штатними механізованими підрозділами, повітряним складом, спецназом, Росгвардією, а у нас на один автомат 6 охочих. У нас багато хто призваний до війська та добровільно пішов, не вистачає важкої зброї, яку ми чекаємо від Заходу", - сказав Арестович.

Вас також можуть зацікавити новини: