Остаточні наслідки обстрілів ще встановлюються.

Сьогодні російські окупанти вбили у Костянтинівці вже трьох людей і поранили п’ятьох.

Про це у Telegram-каналі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Спершу він зазначив, що внаслідок обстрілу Костянтинівки загинули дві людини. "Росіяни завдали по місту удару зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки віком 73 і 81 рік", - написав голова ОВА.

Він додав, що внаслідок удару також були пошкоджені чотири приватні будинки, крамниця та лінія електропередач.

Відео дня

Згодом Філашкін повідомив, що стався ще один обстріл міста, унаслідок чого є один загиблий і п’ятеро поранених.

"Таким чином, сьогодні росіяни двома ударами по місту вже вбили трьох людей і поранили п’ятьох. На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби. Остаточні наслідки встановлюємо", - зауважив начальник ОВА.

Атаки окупантів на Україну

Окупаційні війська атакували Дніпропетровську область. Повідомлялося про загиблого та постраждалих у Кам’янському районі області.

Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що наразі відомо про потерпілого з опіками. Його госпіталізували та надають всю необхідну медичну допомогу. Загиблим виявився 38-річний чоловік.

Вас також можуть зацікавити новини: