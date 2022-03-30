В РНБО відповіли, куди РФ перекидає війська з київського та чернігівського напрямків

Окупанти вирішили укріпити харківський та донецький напрямки.

Росія перекидає війська з київського та чернігівського напрямків в бік Харкова та на Донеччину.

Про це заявив голова РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Частина тих людей, які були на чернігівському і на київському напрямку, передислоковуються. Частина з них з’являється на харківському і донецькому напрямку. Там зараз супротивник посилює свої угрупування, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців і дівчат, які боронять Україну в Харківській, Донецькій і Луганській областях", - сказав секретар РНБО.

Данілов зауважив, що заявам РФ про відведення військ від Києва та Чернігова не варто вірити. За його словами, РФ зі всього світу збирає негідників, які хочуть вбивати мирних українців.

"Наші розвідки чітко відстежують, звідки йдуть ці угрупування, ми маємо великий обсяг інформації, хто саме входить у ці угрупування", - наголосив Данілов.