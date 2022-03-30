В РНБО відповіли, куди РФ перекидає війська з київського та чернігівського напрямків

Росія перекидає війська з київського та чернігівського напрямків в бік Харкова та на Донеччину.
Про це заявив голова РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
"Частина тих людей, які були на чернігівському і на київському напрямку, передислоковуються. Частина з них з’являється на харківському і донецькому напрямку. Там зараз супротивник посилює свої угрупування, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців і дівчат, які боронять Україну в Харківській, Донецькій і Луганській областях", - сказав секретар РНБО.
Данілов зауважив, що заявам РФ про відведення військ від Києва та Чернігова не варто вірити. За його словами, РФ зі всього світу збирає негідників, які хочуть вбивати мирних українців.
"Наші розвідки чітко відстежують, звідки йдуть ці угрупування, ми маємо великий обсяг інформації, хто саме входить у ці угрупування", - наголосив Данілов.
Відведення військ РФ у київському та чернігівському напрямках: що відомо
29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.
В Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.
Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.
США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.
Міністерство оборони США так само попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдавання нового удару.
Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджують, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язано з прогресом на переговорах між Україною і РФ.