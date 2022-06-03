Загарбники вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста та виїзд з нього.

Російські загарбники в окупованому Маріуполі ухвалили рішення про посилення "режиму фільтрації".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора на великої нараді російських військових, донецької окупаційної влади та колаборантів Маріуполя було прийнято рішення про необхідність посилення режиму фільтрації. Де-факто вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста та зупинити виїзд з нього. Причини дві – зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тому будуть посилені карально-пошукові загони і процес пошуку проукраїнського активу", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, російські окупанти разом з сепаратистами повністю знищили майже 1 300 багатоповерхівок у Маріуполі, тому реальна кількість загиблих жителів міста може бути в рази більшою за озвучені 22 тисячі.

Тепер окупанти збираються присвоїти залишені автомобілі українців, якщо до 1 липня не з'являться їхні власники. Таким чином окупанти серед іншого заманюють евакуйованих людей назад до міста.

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