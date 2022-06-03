Якщо до 1 липня не з'являться власники, машини погрожують забрати. Таким чином окупанти серед іншого заманюють евакуйованих людей назад до міста.

У Маріуполі окупанти збираються присвоїти залишені автомобілі українців.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. Він також опублікував відео з території, де зібрано такі машини. Авто позначені номерами та літерами Z.

"Маріуполь. Кладовище загублених автомобілів. Окупанти повідомляють, що якщо до 1 липня не з'являться власники - автомобілі будуть націоналізовані. Водночас різко з'явились "решали" під брендом "Zволонтери", які за гроші евакуюють машини з міста. Типовий win-win від окупантів. Або приїдуть власники з України та буде мобілізаційно-робочий резерв. Або поповниться парк автомобілів армії так званої "ДНР". Або зароблять гроші люди, наближені до донецької окупаційної влади. Єдиний хто в мінусі - маріупольці", - написав Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, за словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, російські окупанти разом з сепаратистами повністю знищили майже 1 300 багатоповерхівок у Маріуполі, тому реальна кількість загиблих жителів міста може бути в рази більшою за озвучені 22 тисячі.

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