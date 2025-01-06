Окупанти продовжують штурми по всій лінії фронту.

Російські окупанти продовжують штурми по всій лінії фронту і мають успіхи на низці напрямків. Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, ворог має просування у Торецьку та ще кількох населених пунктах на Донбасі.

"Ворог просунувся в Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного", - йдеться у повідомленні.

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Раніше у DeepState повідомляли, що окупанти увірвалися до Єлизаветівки і висадили десант. Також повідомлялось про штурмові дії окупантів на південно-східних околицях населеного пункту Воздвиженка, а також біля Баранівки та Тимофіївки.

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Водночас ЗСУ пішли у наступ на кількох ділянках фронту у Курській області РФ. Для ворога ця операція виявилася несподіваною. У Міноборони РФ визнали новий наступ ЗСУ в Курській області. Зокрема російський воєнкор Роман Альохін наголосив, що ЗСУ почали просування в північно-східному напрямку від Суджі, націлившись на район Великого Солдатського.

Водночас росіяни у Курській області росіяни проводять наступ на населені пункти Мала Локня, Свердлікове та Леонідівка.

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