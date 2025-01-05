В населеному пункті триває бій, оскільки росіяни висадили там десант.

Колона російських окупантів увірвалася до Єлизаветівки. Про це повідомив проєкт DeepState.

"Колона з 5 російських ББМ сьогодні в першій половині дня пробилася через Воздвиженку на Єлизаветівку. В селі триває бій, так як виродки висадили десант", - деталізували аналітики проєкту.

В той же час, за їхніми даними, тривають штурмові дії окупантів на південно-східних околицях населеного пункту Воздвиженка, а також біля Баранівки та Тимофіївки.

"Кадри зняті з того боку, ворог має хорошу ситуаційну обізнаність", - зауважили аналітики.

Війна в Україні: новини

Завдяки ударно-розвідувальним безпілотникам "Сич" українські бійці виявляють та одразу знищують військові цілі держави-агресора Росії, повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Українські сили оборони зможуть посилити свої позиції на фронті лише за умови достатньої кількості ресурсів. При цьому, як зауважив військовий експерт Владислав Селезньов, принаймні з постачанням зброї від союзників у найближчі місяці проблем не буде. Водночас, зазначив Селезньов, у питанні особового складу все не так гладко.

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