Про це у відкриту з екранів російських телевізорів заявив військовий експерт.

На російському Першому каналі раптово прозвучала сенсаційна заява від військового експерта Олександра Артамонова. Він визнав, що російська армія в Донецьку прикривається мирними жителями і встановлює артилерію в житлових кварталах.

На це звернув увагу журналіст Денис Казанський. "На всю Росію Артамонов заявив, що жителі Куйбишевського і Київського районів Донецька просять армію РФ не стріляти з міста і не використовувати їх в якості живого щита", - повідомив журналіст.

Він зазначив, що таким чином експерт фактично спростував брехню Путіна про те, що ЗСУ навмисно обстрілюють мирних жителів Донбасу. "І визнав, що люди в Донецьку страждають через російських військових, які за ними ховаються і стріляють через їх спин", - пояснив ситуацію журналіст.

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"Не знаю, як це пропустили в ефір. Але це прямо свідчення для Гааги", - підсумував він.

Ситуація в Донецьку

В окупованому Донецьку ворог посилив "контрдиверсійні заходи". Про це повідомив Центр національного опору. У повідомленні наголошується, що вибух в готелі "Донбас Палас" російські окупанти використовують для посилення тиску на українців у тимчасово захопленому місті.

"Росіяни нібито шукають інформаторів і збільшили кількість блокпостів у місті, і посилили патрулювання. Особливу увагу приділяють власникам українських паспортів, які відмовилися отримувати російське громадянство", - сказано в повідомленні.

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