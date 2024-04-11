У низці населених пунктів тривають бої, зазначили аналітики.

Село Новомихайлівка (Донецька область), яке знаходиться неподалік Мар'їнки, у центрі уваги - супротивнику там вдалося просунутися.

Про просування російських загарбників у Telegram повідомили аналітики DeepState. "Ворог просунувся у Новомихайлівці...", - зазначається у повідомленні. За відомостями аналітиків, бої тривали у Красногорівці, Богданівці, Роботиному та Урожайному.

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Нагадаємо, увечері 10 лютого експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що окупантам вдалося увійти в село Новомихайлівка.

Вранці 11 квітня Генштаб Збройних сил України у своєму зведенні написав, що упродовж минулої доби на наші воїни продовжували стримувати окупантів на Новопавлівському напрямку біля Новомихайлівки, Георгіївки та Красногорівки. За відомостями Генштабу, там супротивники за підтримки авіації 16 разів намагалися прорвати оборону наших захисників.

10 квітня у DeepState поділилися поганими новинами з Донецької області - аналітики стверджували, що росіяни фактично почали тримати під контролем посадки, розташовані між селами Уманське й Тоненьке.

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