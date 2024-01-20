Під час атак росіяни одномоментно застосовували на полі бою таку кількість техніки, яку в 21-му столітті не застосовувала жодна країна в жодному з конфліктів.

110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняє Авдіївку, вперше оприлюднила кадри одного з найбільших ворожих штурмів міста, що відбувся наприкінці жовтня минулого року.

Там інформують, що вже пʼятий місяць поспіль, починаючи з 10-го жовтня, ворог шаленими, "просто таки дикими силами" намагається проломити лінію оборони України.

"Штурми - щоденні. Авіанальоти - щоденні. Контактні бої - щоденні", - йдеться у підписі до відео.

Зазначається, що під час наймасштабніших атак росіяни одномоментно застосовували на полі бою таку кількість техніки, яку в 21-му столітті не застосовувала жодна країна в жодному з конфліктів.

"На відео - один з тих найбільших штурмів, який відбувся в кінці жовтня минулого року. Бійці БУАРу зафільмували, без перебільшення, історичні кадри. Ось такий вигляд має героїзм. Героїзм українського Воїна. Ворогам - смерть. Боротьба триває. "Імперія" має розпастись", - написали військові.

Війна в Україні - останні новини

У суботу, 20 січня, УНІАН повідомляв, що відбувається на самих "гарячих" напрямках. Так, за добу по лінії фронту сталося понад 70 зіткнень. Зокрема, російські війська не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на Лівобережжі Дніпра.

Також УНІАН інформував, що ЗСУ збільшили втрати Росії в Україні. Зокрема, авіація Сил оборони України за 20 січня завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному зенітно-ракетному комплексу, одному складу боєприпасів та одному вузлу зв'язку ворожих військ.

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