Напоготові до дій перебувають 2 ракетних та 2 великих десантних кораблі ворогів.

Корабельне угруповання ворожого флоту, що маневрує вздовж кримського узбережжя в ракетно безпечних районах зменшилось до 6 одиниць.

Про це в Facebook повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи підсумки поточної оперативної обстановки на півдні України за 29 липня.

"Частина переміщена до Новоросійська, а напоготові до дій перебувають 2 ракетних та 2 великих десантних кораблі", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що загроза ракетних ударів залишається актуальною як з моря, так і з неба, й з тимчасово окупованих територій.

Як повідомляв УНІАН, Росія скасувала військовий парад у Севастополі до Дня військово-морського флоту 31 липня. Крім того, скасовано зустріч моряків у Будинку офіцерів, а також прийом у командувача Чорноморського флоту РФ.

Причини скасування параду не повідомляються.

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