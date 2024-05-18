Серед найбільших викликів для інструкторів НАТО та США, які працюють із ЗСУ, є зміна мислення, адже українське командування все ще покладається на доктрину ведення війни радянських часів.

У звіті Пентагону для Конгресу вказано, що ЗСУ показують велику винахідливість. При цьому там зазначено також, що на спроможність ЗСУ впливає застосування радянської доктрини.

У звіті підкреслюється, що на якість і підготовку війська впливають затяжні бої, обмеження в ресурсах та техніці, а також тактична ситуація, передає Голос Америки. Інспектор Пентагону, який є автором звіту, зазначив, що за перший квартал цього року ЗСУ показали значну професійність та новаторство в застосуванні дронів для розвідки та атак. У документі Пентагону сказано, що ЗСУ застосовує дрони у великих масштабах. Також створено мобільні вогневі групи для боротьби з іранськими безпілотниками, що також названо новацією.

Однак в деяких сферах є складнощі, включаючи здатність ефективно застосовувати комбіновані види зброї та використовувати прориви, йдеться у звіті.

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Серед найбільших викликів для інструкторів НАТО та США, які працюють із ЗСУ, є зміна мислення, адже, як вказують автори звіту, українське командування все ще покладається на доктрину ведення війни радянських часів. Зокрема йдеться про те, що штаби ЗСУ історично організовані не на основі бойових функцій і не підтримують спільні бойові дії. Так, штаби продемонстрували обмежену здатність проводити операції на рівні вище бригадного.

Автори звіту також зазначили, що деякі командувачі ЗСУ та підрозділи переймають філософію на основі виконання поставлених завдань через децентралізацію, з наголосом на довіру, ініціативу, делегування рішень та творчість, але затяжна війна зменшує якість війська.

ЗСУ, як йдеться у звіті, використовує артилерію та далекобійну зброю скоріше для ведення боїв з ворогом, ніж для проведення маневрів та проривів. Декілька спроб ЗСУ здійснити прорив не були успішними, вказали автори документа. Вони зазначили, що нестача повітряних потужностей та інженерних можливостей ще більше обмежують ЗСУ. Росія має чисельну перевагу в артилерії та далекобійній зброї, що зменшує здатність ЗСУ накопичити бойові сили, а затяжна війна та затримки з поставками зброї дали можливість окупантам мінувати ділянки та будувати захисні укріплення.

Нестача людського ресурсу обмежує можливість проводити ротацію, забезпечувати військовим відпочинок та навчання, вказали автори. Середній вік українського військового перевищує 40 років. Звіт відзначає, що зниження призовного віку неоднозначно сприймається в Україні, зокрема через ризики для економіки. Зниження віку мобілізації може дозволити мобілізувати ще 50 тис. чоловік, йдеться в звіті.

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Через систематичні удари по російській ППО в Криму росіяни поступово втрачають здатність прикривати з повітря свої об’єкти на окупованому півострові. Британські аналітики зауважили, що за останні тижні українська армія здійснила кілька успішних атак по об’єктах в Криму.

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