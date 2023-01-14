Відзначається, що вибухом вибило скло в сусідніх будинках.

Під час російської атаки на столицю України сьогодні вранці постраждав будинок в селі Копилів в Київській області. За попередніми даними, постраждалих немає.

"Київська область, село Копилів. Під час ранкової атаки зафіксовано потрапляння в житлову забудову", - повідомили в Офісі президента України.

Відзначається, що вибух був такої сили, що в будинках місцевих жителів вибило вікна. На місці інциденту працюють екстрені служби.

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У свою чергу голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків в області.

"У Київській області триває повітряна тривога. Ворог атакує столицю і область. Перебуваєте в укриттях і безпечних місцях. В результаті ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків. Пошкоджено дахи та вікна", - поточнив чиновник.

При цьому він зазначив, що екстрені служби вже працюють на місцях. Попередньо, постраждалих немає. Крім того, пожежу на об'єкті критичної інфраструктури локалізовано.

Ракетна атака на Київ 14 січня - що відомо

Вранці в суботу, 14 січня, у Києві прогриміли потужні вибухи. Повітряна тривога прозвучала одразу після них. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що російські окупанти атакували місто ракетами.

Пізніше стало відомо, що метою нахабного удару окупантів став інфрастурктурний об'єкт у Дніпровському районі столиці.

Крім того, мер столиці Віталій Кличко повідомив про падіння уламків ракети на нежитлову будівлю в Голосіївському районі Києва. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Варто відзначити, що повітряна тривога "розповзлася" й на інші області, зокрема Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Сумську та Донецьку.

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