Повідомляють про злет стратегічної авіації ворога - піднято Ту-95 та Ту-22.

11:10. Відбій повітряної тривоги!

Вранці в суботу, 14 січня, спочатку в Києві та області було оголошено повітряну тривогу після серії потужних вибухів, які чули жителі столиці й регіону. Згодом "червоніти" почали й інші області.

Так, станом на 10:21 повітряна тривога лунає у Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Київській областях та, власне, у самій столиці.

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За даними моніторингових сайтів, зафіксовано злет стратегічної авіації ворога: піднято Ту-95 та Ту-22 з аеродрому "Оленігорськ". Вони йдуть до зон пусків. Їхня точна кількість уточнюється.

Карта повітряних тривог станом на 10:21 14.01.2023

Оновлено 10:29. Тривогу вже оголошено і в Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Оновлено 10:32. 17 ворожих Ту у повітрі, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Оновлено 10:42. Глава Черкаської ОВА повідомив про можливий масований ракетний удар. Попередньо масштабна повітряна тривога очікується з 12:00.

Оновлено 10:45. Як заявив очільник Запорізької ОВА Старух з посиланням на інформацію від ЗСУ, в море вийшли російські носії ракет "Калібр", а в небо піднялися ворожі бомбардувальники.

Оновлено 10:58. Повітряну тривогу в Дніпропетровській області скасовано.

Вибухи в Києві вранці 14 січня 2023 року

Вранці в суботу, 14 січня, в Києві пролунали потужні вибухи. Повітряна тривога прозвучала одразу після гучних звуків, що налякали жителів та гостей столиці України.

Росія атакувала місто ракетами. Ймовірно, "приліт" був у Дніпровському районі столиці. Згодом у КМВА підтвердили влучання в інфраструктурний об'єкт.

Крім того, столичний мер повідомив про уламки ракети, які впали на нежитлову будівлю у Голосіївському районі столиці.

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