Кожен кілометр Луганської землі підкорюється ворогу після значних втрат.

Російські окупанти не полишають спроб повністю захопити територію Луганської області.

Про це в Telegram розказав начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, кожен кілометр Луганської землі підкорюється ворогу після значних втрат. На псевдореферендум росіяни закликають йти навіть тих, кому ніде зимувати.

"До прикладу, у Сватовому високопосадовці з РФ агітували біженців взяти участь у псевдореферендумі, обіцяли вирішити всі проблемні питання. Тільки коли? Люди декілька місяців вимушені жити на стадіоні – не в домах, гуртожитках, чи комунальних установах. На відкритому спортивному об’єкті – за два місяці до початку опалювального періоду. Повертатись цим людям нікуди – їх житло зруйнував "руський мир", який тепер дивиться безхатченкам Луганщини в очі і має совість щось обіцяти в обмін на голос", - зазначив Гайдай.

"Бої не припиняються ані вночі, ані зранку. Після доволі швидкого захоплення Лисичанська ворог не може подолати відстань, меншу за площину цього міста. Так, випалює землю навколо, але кожен наступний кілометр йому підкорюється після значних втрат", – зазначив Гайдай.

За його словами, спроби загарбників проводити штурм поблизу Спірного та Серебрянки (населених пунктів Донеччини, які розташовані на межі з Луганщиною), завершилися вогневим ураженням ворога від ЗСУ, після якого той відступив.

"Як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох бої точаться і дотепер. Поблизу десятьох міст та сіл росіяни атакували з повітря, зафіксовані ракетні удари", - повідомив очільник Луганщини.

Він додав, що тільки за останню ніч артилерійські підрозділи росіян 15 разів обстрілювали населені пункти ствольним та реактивним озброєнням.

Раніше, як писав УНІАН, Гайдай повідомляв, що для знищення Луганщини росіянам треба використовувати багато живої сили, тому в окупованому регіоні ще й проводять приховану "мобілізацію", виманюючи за харчі у пенсіонерів інформацію про чоловіків.

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