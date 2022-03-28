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Втрати РФ в Україні можна потроїти: Подоляк звернувся до партнерів

Віолетта Орлова

17:16, 28.03.22
2 хв. 1536
Подоляк звернувся до партнерів та заявив, що втрати РФ в Україні можна потроїти / president.gov.ua

Радник голови Офісу президента, член української делегації на переговорах з РФ Михайло Подоляк заявив, що Україна може подвоїти та навіть потроїти втрати ворога. Однак нам потрібна допомога партнерів.

Про це він написав у Twitter.

За словами Подоляка, щодня РФ втрачає вбитими 510-530 солдат. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових.

"Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем", - зауважив Подоляк.

Твіт Подоляка / скриншот

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку війни в Україні становлять на сьогодні близько 17 тисяч осіб. 

Довідка УНІАН. 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ.

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