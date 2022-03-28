Втрати РФ в Україні можна потроїти: Подоляк звернувся до партнерів

В ОП зауважують, що втрати РФ демонструють інтенсивність боїв на усіх напрямках.

Радник голови Офісу президента, член української делегації на переговорах з РФ Михайло Подоляк заявив, що Україна може подвоїти та навіть потроїти втрати ворога. Однак нам потрібна допомога партнерів.

Про це він написав у Twitter.

За словами Подоляка, щодня РФ втрачає вбитими 510-530 солдат. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових.

"Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем", - зауважив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку війни в Україні становлять на сьогодні близько 17 тисяч осіб.