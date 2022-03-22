Крім основної делегації постійно тривають переговори робочих підгруп, каже радник очільника ОП.

Радник голови Офісу президента, член української делегації на переговорах з РФ Михайло Подоляк заявив, що контакти перемовників тривають щодня. Україна не йде на поступки в питаннях територіальної цілісності.

Про це Подоляк повідомив в інтерв’ю BBC.

"Переговори в онлайні тривають постійно, є багато спірних питань, адже президент чітко висловив свою позицію стосовно територіальної цілісності, принципових гарантій безпеки - тобто того, що для нас є важливими аспектами. Переговори постійно йдуть у форматі онлайн, є багато консультативних груп, які залучені до цього процесу", - сказав Подоляк.

Він визнав, що структура переговорів складна. Існує переговорна група та багато груп, які працюють у різних форматах. Крім того, до переговорів залучені політичні радники з обох боків.

"Політичні радники активно працюють у консультаційному режимі. Крім того, є юридичні групи, які мають усе вивірити. Також є консультативні групи, які аналізують, наскільки це буде сприйматися українським суспільством", - додав він.

Подоляк наголосив, що між делегаціями є домовленість не обговорювати напрацювання "мирного документа" доти, поки сторони не узгодять компромісну позицію, яка може бути оприлюднена.

Попри це, "російська сторона часто вкидає якісь свої історії", щоб створити психологічний тиск на українську сторону і спровокувати конфлікт в українському суспільстві.

"Є позиція РФ – вона пропагандистська, вони самі себе загнали в якусь ілюзію того, як побудований світ. І є позиція України, яку публічно озвучив президент Зеленський: територіальна цілісність і суверенітет є для нас ключовими цінностями. Крапка. Що стосується самого переговорного процесу – для цього він і триває, щоб знайти, де ми можемо і до чого домовитися. Якщо не зможемо домовитись, так і скажемо. Але поки що переговорний процес триває і будь-яке необережне слово, яке буде сказано... Це дуже важкий процес. І зараз заради хайпу сказати якісь слова – це погано, неправильно. Президент чітко сказав, що територіальна цілісність і суверенітет – це основа основ держави, і я не бачу сенсу проговорювати позиції РФ. Вони можуть заявляти будь-що. Це їхня позиція. Питання в нашій позиції, а наша позиція відстоюється на полях битв. Україна не йде ні на які поступки, бо це наша свобода і наша цілісність", - резюмував Подоляк.

Водночас радник голови ОП зазначив, що не знає, до чого готова РФ. На його переконання, росіяни погано розуміють сучасний світ і Україну, через слабку аналітику перед війною "вони припустилися фатальних помилок", бо неправильно оцінювали і свої ресурси, і ресурси України.

"У них дуже тяжко йде цей злам стереотипів, в яких вони жили протягом 8 років. Виходячи з цієї пропагандистської ілюзії, вони прийняли свої фатальні рішення і досі не можуть собі сказати: ми були неправі. Це складно, це впливає на переговорний процес, тому що треба реальний світ оцінювати більш адекватно і більш прагматично", – сказав радник голови ОПУ.

Водночас Подоляк впевнений, що 25 днів війни і стійкості України привели росіян "до більш адекватного сприйняття реальності".

"Я не скажу що вони остаточно розуміють, де, хто і на якому місці перебуває, але це дозволяє нам більш-менш вести діалог", – сказав він.

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