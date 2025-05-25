Заступник голови російського Радбезу вимагає у союзників України припинити надавати їй військову допомогу.

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв пригрозив Україні і її західним союзникам, що "буферна зона", яку хоче створити Росія, може зайняти практично всю Україну.

Відповідний допис з’явився на сторінці Медведєва у соціальній мережі Х.

Він опублікував відео, на якому "буферна зона" позначена майже на всій території України.

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"Якщо військова допомога бандерівському режиму продовжуватиметься, то буферна зона може виглядати так", - підписав Медведєв відео.

Заяви РФ про "буферну зону": що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія почала створювати "буферну зону" на кордоні з Україною. За його словами, російські війська вже нібито вирішують це завдання. "Наші Збройні сили активно придушують вогневі точки противника, робота йде", - сказав російський правитель.

У МЗС України жорстко відреагували на ці слова Путіна. Як зазначив речник відомства Георгій Тихий, "такі заяви від російського диктатора дуже показові: вони демонструють всьому світові, що ця особа є єдиною причиною або, як вони кажуть, першопричиною цієї війни і єдиною причиною, чому ця війна досі триває".

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук пояснив, чому Путін заявив про створення "буферної зони" на території України. "У росіян виникає дилема. Якщо вони будуть реально спроможні продовжувати наступальну стратегічну операцію, то вони будуть намагатися досягти максимальних стратегічних цілей. Якщо вона в них не піде, то вони розглядають для себе як запасний варіант – зосередимо зусилля на півночі і скажемо, що ми досягли цілей СВО", - сказав Лакійчук.

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