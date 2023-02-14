Йдеться як про сучасне західне озброєння, так і про відремонтоване радянське.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявляє, що союзники зобов'язалися передати Україні бронетехніки і танків на більш ніж "вісім бойових бригад".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-9"), яке відбулося в Брюсселі (Бельгія). Остін зазначив, що на засіданні "Рамштайн-9" було підтверджено, що союзники будуть підтримувати Україну в її обороні від Росії на довгострокову перспективу.

"І ми будемо діяти з терміновістю, якої вимагає поточний момент, - сказав Остін. - Ми продовжуємо спільно працювати для надання Україні повноцінних надійних можливостей, і не лише техніки. І саме тому ми обговорювали синхронізацію наших зусиль для інтегрованого плану з проведення навчань (для українських військових - УНІАН). Ви можете бачити важливість нашої координації і спільних зусиль для задоволення потреб України в бронетехніці".

Зокрема, він сказав, що члени Контактної групи надали українським захисникам бронетехніки на понад "вісім бойових бригад". За словами Остіна, йдеться про американську броньовану техніку Bradley, Stryker, танки M1 Abrams, британські танки Challenger 2, канадські бронеавтомобілі Senator, німецькі танки Leopard, а також про відремонтовані радянські танки Т-72.

Він знову підтвердив, що Італія і Франція готують передачу Україні систем протиповітряної оборони SAMP-T.

Тим часом видання Nordsee-Zeitung опублікувало фото військової техніки для України, яка прибула у німецький порт Бремергафен з США. Зокрема, йдеться про ЗРК Avenger і БМП М2 Bradley.

Крім Bradley, місцеві журналісти нарахували ще 280 різних військових машин.

"Рамштайн-9" - яку зброю отримає Україна

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 лютого, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки, 16 зобов'язалися передати артилерію і боєприпаси, 22 країни - бойові машини піхоти і ще 9 країн - системи протиповітряної оборони.

Крім того, Остін заявив, що не може сьогодні заявити про передачу Україні бойових літаків, у тому числі винищувачів F-16.

Він зазначив, що наразі основне завдання полягає у тому, аби зібрати разом усі види озброєння, які вже були обіцяні Україні. Зокрема, йдеться про бойові машини піхоти Bradley, бойові броньовані машини Stryker, бойові машини піхоти Marder і CV-90, бронетранспортери M113, артилерію, але список цим не вичерпується.

Крім того, як сказав Остін, необхідно підготувати українських військових до використання цих видів озброєнь, а також забезпечити обслуговування усіх цих систем і доставити їх на лінію фронту.

Раніше Остін заявив, що вісім країн співпрацюють для надання Україні основних бойових танків Leopard: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.