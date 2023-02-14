Страхи Пентагону, що РФ захопить Вашингтон відразу після поставки ракет в Україну, виявилися не єдиною причиною.

США досі не почали поставки далекобійних ракет ATACMS в Україну через те, що американській армії самій їх не вистачає. Про це пише Politico.

Джерела видання в Пентагоні розповіли, що американці прямо заявляли українським партнерам на закритих зустрічах про від початку малі запаси ракет.

"Перекидання ATACMS на поле бою в Східній Європі призведе до скорочення американських запасів і зашкодить готовності Збройних сил США до майбутньої битви", – розповіли джерела.

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Видання додає, що передачу ракет також стримують побоювання Білого дому, що ЗСУ почнуть застосовувати ракети по тилових об'єктах на території РФ, і це спровокує масштабну ескалацію.

"Оцінка Пентагоном своїх запасів частково ґрунтується на тому, скільки зброї і боєприпасів, на думку фахівців з планування, їм може знадобитися для протистояння ворогові", – пише видання.

Журналісти відзначають, що ці плани Пентагону давно не переглядалися і вони явно не враховують ані значного ослаблення РФ як потенційного противника, ані того факту, що Україна вже веде війну проти РФ прямо зараз.

За словами одного з джерел, знайомих з дискусіями, Київ намагається обійти цю проблему, пропонуючи Вашингтону покупку ракет ATACMS в однієї з союзних країн, які мають їх на озброєнні. Відомо, що ці ракети є у Південної Кореї, Польщі, Румунії, Греції, Туреччини, Катару і Бахрейну.

Питання поставки ракет ATACMS в Україну

ATACMS - тактична балістична ракета класу земля-земля, здатна вражати цілі на відстані до 300 км. Платформою для її запуску є вже наявні на озброєнні ЗСУ ракетні комплекси M270 MLRS і М142 HIMARS.

Як мінімум з літа минулого року Україна просила США про надання ракет середнього радіусу дії, відомих як ATACMS. Однак щоразу отримувала відмову.

На думку військового експерта Олега Жданова, далекобійні ракети ATACMS можуть кардинально змінити хід бойових дій в Україні. З їх допомогою ЗСУ можуть знищити всі залізничні та автомобільні переходи вздовж кордону.

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