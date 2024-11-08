Влада повідомляє про двох поранених людей.

Російські окупаційні війська масовано атакували Одещину дронами. Є постраждалі, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Російські терористи здійснили масовану атаку дронами на Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені. Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння", – йдеться у повідомленні.

Також постраждав один із навчальних закладів Одеси – там вибито вікна та пошкоджено фасад. Крім того, через пошкодження осколками, в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна.

Відео дня

"Наразі відомо про двох поранених людей: в Одесі та передмісті. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Постраждалим надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", – додав Кіпер.

Доповнено: Як повідомили в мерії Одеси, внаслідок нічної атаки значно пошкоджено одну із найстаріших шкіл Одеси – ліцей № 125. Зазначається, що ця школа розташована в мікрорайоні Крива Балка. Вона була повністю відремонтована до повномасштабного вторгнення РФ. В результаті атаки в закладі вибиті вікна, знищено меблі та двері, пошкоджено дах та систему опалення.

За словами директора міського Департаменту освіти та науки Одеської міськради Олени Буйневич, працівники установи – сторожі – живі. Вони своєчасно спустилися в укриття.

Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що на цей час відомо про дев'ять локацій, де зафіксовано наслідки ударів. Також, за непідтвердженими даними, є ще один постраждалий.

Атаки РФ по Україні

Російські терористи щодня атакують Україну різним озброєнням, зокрема ударними безпілотниками. В ніч проти 7 листопада під ударов ворога перебував, зокрема, Київ.

Влада столиці повідомляла про падіння уламків в Голосіївському районі. Ближче до ранку стало відомо про те, що у Печерському районі уламки впали на багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа. Також мер Києва повідомляв про падіння уламків ворожого БПЛА в Соломʼянському районі.

За даними Генштабу ЗСУ, жовтень 2024 року став рекордним із запуску ударних безпілотників російськими окупантами. За місяць росіяни запустили по Україні 2072 БПЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: