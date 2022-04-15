Він зазначив, що Росія може вдатися до оголошення війни і організувати повномасштабну відкриту мобілізацію.

Російська Федерація може офіційно оголосити Україні війну і, якщо вона не досягне успіхів, є ймовірність глобальної мобілізації.

Про це заявив народний депутат Федір Веніславський в ефірі "Україна24".

За його словами, Росія провалила мобілізацію найманців для війни проти України, оскільки російські військовослужбовці масово розривають контракти і відмовляються воювати, а підрозділи, які зазнали втрат, тепер деморалізовані.

"Щоб спонукати громадян і надати юридичні можливості для повноцінної мобілізації, їм необхідно оголосити війну", - пояснив Веніславський.

За словами депутата, якщо Росія не зможе продемонструвати перемогу в найближчі тижні - вона може вдатися до оголошення війни і організувати повномасштабну відкриту мобілізацію.

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