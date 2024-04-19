Це протверезлива оцінка для Києва, якому не вистачає зброї і солдатів і який втрачає позиції в полі бою.

РФ наростила виробництво для поповнення запасів стандартної зброї та боєприпасів, і цього вистачить, щоб воювати проти України ще, принаймні, протягом наступних двох років.

Це протверезлива оцінка для Києва, якому не вистачає зброї і солдатів і який втрачає позиції на полі бою, пише The Washington Post (WP). При цьому Кремль щосили намагається розширити можливості і розробити сучасне озброєння, яке могло б поліпшити бойові дії його армії.

Однак, як зазначило видання, поміж цим усім, Кремлю все ж таки вдалося отримати перевагу з чисельності живої сили та здатності озброїти її старою, але надійною зброєю і готовності зазнавати важких втрат.

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Поставивши економіку на військові рейки, змусивши підприємства працювати з перевантаженням для виробництва або ремонту старого обладнання, а також закупивши деталі в Ірану, Китаю та Північної Кореї, РФ несподівано оговталася від ранніх втрат в Україні.

"Росія більше не виробляє своєї сучасної бойової техніки, але виробляє набагато більше простого робочого обладнання, гвинтівок, снарядів, масової зброї для солдатів", - сказав російський економіст Микола Кульбака.

Росіяни переозброїлися, відремонтувавши наявну радянську техніку. Запчастин з Китаю, Північної Кореї та Ірану не так багато, але їхня наявність свідчить про здатність Москви обходити санкції.

Устаткування радянських часів, включно з ракетами і керованими авіабомбами, компенсувало нездатність окупантів застосовувати більш нове озброєння, таке, як танки "Армата", які теоретично могли б конкурувати з американськими "Абрамсами" і німецькими "Леопардами".

Останніми місяцями вищі російські чиновники, включно з міністром оборони Сергієм Шойгу, назвали рекордні цифри, повідомляючи Путіну, що військово-промисловий комплекс учетверо збільшив виробництво бронетехніки, вп'ятеро збільшив поставки танків і майже вдвічі збільшив виробництво безпілотників і артилерійських снарядів.

Експерти зазначили, що поставки наявної техніки обмежені і що ключовим завданням для РФ є розвиток потенціалу зі створення нових бойових машин.

Війна в Україні: новини

У ніч на 19 квітня окупанти підняли в небо бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22. Однак на ранок Повітряні сили повідомили про збиття одного з літаків - це сталося вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що Сили оборони України могли збити російський літак Ту-22М3 власноруч розробленою системою протиповітряної оборони.

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