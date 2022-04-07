На аеродромі в РФ базуються гелікоптери, винищувачі та транспортні літаки.

Частина російських гелікоптерів, що базувалися на території Республіки Білорусь, змінила дислокацію на аеродром Сеща у Брянській області Росії. Там також базуються військові гелікоптери, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76.

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на супутникові знімки за 6 квітня.

На аеродромі можна помітити, зокрема, 19 винищувачів, щонайменше 20 військових гелікоптерів. А також військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які там постійно базуються.

Про передислокування частини російської авіації раніше повідомляв "Беларускі Гаюн". Повідомлялося, що, починаючи з 3 квітня, частина гелікоптерів РФ Мі-8, Мі-26 та Ка-52 вилетіли з аеропорту Мачулищі біля міста Мінськ у Білорусі - у бік Сещі.

На супутниковому знімку частини аеропорту Мачулищі за 28 березні справді можна було помітити ці гвинтокрили.

Як повідомляв УНІАН, в Білорусі один із шести російських гелікоптерів, які вилетіли з військового аеродрому "Зябровка" у Гомельській області та попрямували на військовий аеродром "Шаталово" у Смоленській області РФ, відхилився від курсу та пішов у бік перетину кордонів Білорусі, Росії й України.

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