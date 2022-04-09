Деякі російські підрозділи зовсім втратили здатність вести наступальні дії.

Російські загарбники втратили від 15 до 20% бойової потужності з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Деякі підрозділи втратили здатність проводити наступальні дії.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США.

Деякі підрозділи російської армії, які нещодавно відступили з-під Києва, вичерпали свої ресурси. Їхня бойова корисність сумнівна.

"Ми бачили ознаки того, що деякі підрозділи буквально знищені у всіх сенсах", – сказав чиновник із Пентагону.

Водночас джерело повідомило, що РФ почала проводити мобілізацію деяких резервістів. Ймовірно, агресор розраховує зібрати та відправити в Україну ще близько 60 000 солдатів.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує зосереджувати війська біля східних регіонів України з метою їхнього захоплення.

При цьому загроза нанесення ракетних ударів по інших областях досі висока. Продовжуються атаки з неба по Одеській області.

Протягом 8 квітня українські захисники відбили 7 ворожих атак противника.

За даними розвідки, російські окупанти можуть спробувати вторгнутися до Харкова через Маріуполь.

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