Микола Жирнов зазначив, що українські військові готові дати ворогові відсіч.

Пріоритетною мішенню для російських окупантів залишається Київ. У столиці готові дати відсіч ворогові.

Про це заявив голова Київської міської Військової адміністрації Микола Жирнов.

"Якщо дивитися на Брянську і Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що Російська Федерація може використовувати територію Білорусі. Росія від своєї агресивної мети заволодіти всією територією України не відмовилася. Київ як столиця є пріоритетною метою для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського і матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу залишається", - заявив Жирнов.

За його словами, Росія не зможе за короткий термін створити велике угруповання військ для нового наступу на Київ.

"Ми щодня стежимо за діями противника. І готуємося до його зустрічі: готуємо рубежі та позиції з інженерного погляду, будуються оборонні споруди, певна місцевість готується для замінування, проводиться підготовка військ з урахуванням набутого досвіду. Загроза існує і буде існувати, поки ми не переможемо, однак Київ готується дати належну відсіч ворогові!"- підсумував голова Київської ГВА.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого війська Росії вдерася на територію України, зокрема, з білоруської території. Ворог також скидав бомби на військові об'єкти і житло мирних людей.

Противнику вдалося захопити частини Чернігівщини та Київщини, але згодом окупантів прогнали українські воїни.

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр 28 травня повідомила, що станом на цей день дані про повторний ворожий наступ на Київ не підтверджуються.

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