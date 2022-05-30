Глава МЗС заявив, що справжні дії Росії - це продовження агресії проти України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що заяви Російської Федерації про нібито готовність до переговорів з Україною на фоні масштабного наступу на Донбасі - це "КГБшна маскіровка" з прикриття справжніх намірів і дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з міністром Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна у Києві.

Глава МЗС України заявив, що наразі зрозуміло, на якій стадії перебувають переговори України з Росією.

"Вони на стадії повномасштабного наступу Росії на Донбасі, у спробах Росії встановити свою повноцінну владу на тимчасово окупованих територіях в Херсонській і Запорізькій областях, і у кожній ракеті, яка летить по тому чи іншому місту України або об'єкту нашої інфраструктури. Ось це все, що потрібно знати про налаштованість Росії на переговори. Погодьтеся, що коли ви хочете вести переговори, ви поводите себе інакше. Тому Росія може зробити 100 заяв про те, як вони відкриті до переговорів, але це все класична КГБшна маскировка - операція з маскування своїх справжніх дій", - наголосив Кулеба.

Він сказав, що справжні дії Росії - це продовження агресії і блокування українських портів, через що на ринки світу Україна не можна відправляти сільськогосподарську продукцію.

Кулеба додав, що на певному етапі перестав коментувати заяви глави МЗС Сергія Лаврова, бо треба мати до себе повагу. "Кожні його чергові думки не потребують насправді реакції. Він представляє іншу реальність, проти якої ми зараз захищаємося і воюємо", - сказав Кулеба.

Переговори України та РФ: що варто знати

Раніше в Офісі президента України заявили, що Росія живе ілюзіями "воєнних перемог", через що переговори з нею неможливі. Дипломатичні бесіди можуть поновитися лише за вказівкою Зеленського.

Тим часом глава держави вважає, що Україна має повернути території, які були окуповані після 24 лютого. Тільки після цього можна знову сісти за стіл переговорів.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що в переговорному процесі між Росією і Україною "спостерігається застій". Обговорюється лише обмін полоненими, а бесіди про припинення вогню відійшли на другий план.

У суботу, 28 травня, відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом.

За повідомленням Кремля, "окрему увагу приділено стану справ на переговорному треку". Володимир Путін стверджує, що Росія нібито готова до відновлення діалогу, який нібито "перебуває в замороженому стані з вини Києва".

Своєю чергою федеральний уряд Німеччини інформував, що канцлер Німеччини і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ.

"Вони закликали президента Росії піти на серйозні прямі переговори з президентом України і знайти дипломатичне розв'язання конфлікту", - наголосила німецька сторона.

Французька сторона за підсумками перемовин також інформує, що Путіна закликали якнайшвидше погодитися на прямий діалог з президентом Зеленським.

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