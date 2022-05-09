Відправлення строковиків у зону бойових дій є черговим доказом ставлення влади до своїх громадян та кадрового голоду в армії агресора.

Попри запевнення керівництва Кремля про недопущення участі строковиків у так званій "спеціальній операції", вони продовжують поповнювати ряди російських окупаційних військ на території України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Саме строковики гинуть першими під час бойових дій. До неминучої загибелі чи каліцтва призводять їхня погана навченість, застаріле озброєння та оснащення. Ще однією з причин високої смертності військовослужбовців строкової служби армії країни-окупанта є їх залучення до дій у першому ешелоні військ, брати участь в яких відмовляються більш досвідчені контрактники. Відправлення строковиків у зону бойових дій є черговим доказом ставлення влади до своїх громадян та кадрового голоду в армії агресора. Попри приховану мобілізацію на території Росії та примусову мобілізацію чоловіків на тимчасово непідконтрольних територіях України, російське командування не здатне забезпечити повноцінне комплектування бойових підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Також у розвідці зазначили, що матері російських строковиків, розуміючи невідворотність смерті їхніх дітей, звертаються зі скаргами на незаконні дії командирів до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової, але у відповідь отримують чергову брехню та відписки.

"Поки боротьба в середині РФ за життя молодих росіян не стане масовою, вони й надалі продовжуватимуть безславно вмирати, виконуючи накази кремлівського диктатора", - додали в ГУР.

Як повідомляв УНІАН, українські війська з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 25,6 тис. окупантів.