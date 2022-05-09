В українській державі знищено ще 15 танків, поділились у Генштабі армії.

Українські війська з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 25,6 тис. окупантів.

За добу знищено ще 150 супротивників, йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Також ліквідовано: танків - 1 тис. 145 (+15) одиниць, бойових броньованих машин - 2 тис. 764 (+23), артилерійських систем - 513 (+4), реактивних систем залпового вогню - 185 (+6).

Засобів протиповітряної оборони - 87 (+1), літаків - 199, гелікоптерів - 158 (+2), автомобільної техніки та автоцистерн - 1 тис. 970 (+9), кораблів/катерів - 12, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 377 (+17).

Крім того, було знищено 41 одиницю спецтехніки (+2) і 94 (+2) крилаті ракети.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім обстрілював мирних жителів у низці населених пунктів.

Українські військові давали ворогові гідну відсіч. Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 8 травня в нашій державі були знищені 25,5 тис. ворогів.

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