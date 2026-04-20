ЗСУ зупиняють спроби окупантів закріпитися у центрі та на півночі Гришиного

Окупанти наростили тиск на село і намагаються розвинути наступальний потенціал.

На Покровському напрямку російські загарбники намагаються закріпитися у центрі та на півночі Гришиного. Водночас, Сили оборони України зупиняють ці спроби.

Як повідомив 7 Корпус ДШВ у Telegram, у Гришиному ситуація загострюється. Зокрема, противник наростив тиск на населений пункт і намагається розвинути наступ.

"Українські військові не дозволяють ворогу закріпитися в центральній частині селища. Днями Сили оборони провели операцію зі знищення пункту накопичення противника. Дочекавшись сприятливого моменту, наші воїни завдали авіаційного удару по скупченню росіян", - сказано у повідомленні.

За результатами ураження, підтверджено ліквідацію щонайменше трьох окупантів. Також, за наявною інформацією, частина російських військових залишилися під завалами у підвалі без можливості деблокування.

"Водночас противник продовжує тиснути і на північ селища. Для цього намагається обійти Гришине, використовуючи відкриту місцевість та лісосмуги з південно-західного напрямку. Таким чином, росіяни прагнуть закріпитися на північних та північно-західних околицях", - наголошується у повідомленні.

Українські військові повідомили, що днями противник спробував прорватися цим маршрутом із використанням бронетранспортера.

"Сили оборони знищили вороже "таксі" разом із особовим складом, зірвавши спробу його подальшого просування", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня моніторинговий проєкт DeepState зазначив, що російські окупанти продовжують тиск та просування в напрямку Гришиного з боку Покровська. Ворог поступово затягується в село та майже повністю окупував село.

16 квітня 7 Корпус ДШВ зазначав, що загарбницькі малі піхотні групи ворога діють кількома хвилями на добу, намагаючись просочитися до центральної частини населеного пункту та закріпитися.

