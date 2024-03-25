За даними аналітика видання, тривають бої за Бердичі.

Російські окупаційні війська зайняли села Тоненьке та Орлівка в районі Авдіївки Донецької області. Про це заявив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"Цей пояс, який мав бути облаштований як пояс оборони, впав під ударами російської армії, якій вдалося просунутися вперед за масованого використання людей і техніки, значну частину з яких при цьому втрачено", – повідомляє Рьопке.

За даними аналітика, тривають бої за Бердичі.

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Зазначимо, що Тоненьке й Орлівка розташовані приблизно за 5 км на захід від Авдіївки.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Від початку доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень з окупантами. Найбільше атак зафіксовано на Новопавлівському напрямку, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону українських військ. Ще 13 атак відбили на Лиманському напрямку, 2 – на Бахмутському та 3 – на Авдіївському.

Крім того, окупанти люто тиснуть на Часів Яр. Під час штурмів ворог не шкодує ні людей, ні техніку, розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко. За його словами, наразі противник не має суттєвих тактичних успіхів на полі бою.

Водночас окупанти намагаються розвивати наступ на Мар'їнському напрямку. Про це розповів офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов.

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