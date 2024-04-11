Росія систематично порушує міжнародне гуманітарне право, кажуть в керівництві ООН.

"Тривожна схема" застосування Росією тактики подвійного удару, коли під другий удар потрапляють українські медики та рятувальники, є "жорстокою та неприйнятною". Про це на брифінгу для Ради Безпеки ООН заявила заступниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Едем Восорну.

"Останніми тижнями ми спостерігаємо особливо тривожну модель у послідовності атак. Коли служби швидкого реагування або екстрені служби поспішають до місця удару, друга хвиля ударів завдається по тому ж місцю, вбиваючи поранених і спричиняючи смерть і травми тих, хто швидко прибув на місце події, щоб допомогти тим, хто її потребує", – заявила вона.

Заступниця генсека ООН наголосила, що такі дії росіян "явно посилюють страждання поранених і виводить з ладу тих, хто першими реагує" на російські удари.

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"Напади, спрямовані на поранених і тих, хто їм допомагає, заборонені міжнародним гуманітарним правом. Вони жорстокі, безсовісні і повинні припинитися", – заявила Восорну.

Вона також висловила жаль з приводу того, що зараз Україна "зазнає одних з найгірших атак з початку війни".

"Не минає жодного дня без авіаударів, які руйнують життя все більшої кількості сімей по всій країні. (...) Терпіти війну – це ненормально. Ми закликаємо Раду Безпеки не допустити, щоб ця війна залишилася без відповіді та без вирішення. Це спричиняє безперервну смерть, руйнування та труднощі", – резюмувала заступниця генсека ООН.

Російська тактика подвійних ударів в Україні

Як писав УНІАН, Росія почала частіше використовувати тактику подвійного удару, коли друга ракета, бомба чи дрон вражає рятувальників і медиків, які прибули на місце першого удару.

Зокрема такого удару росіяни нещодавно завдали по Запоріжжю. Тоді серед поранених від другого удару опинилися зокрема і журналісти.

Аналогічні дії агресора зафіксовано у Харкові, Одесі та інших містах.

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