У місті тривають міські бої.

Російські загарбники стирають місто Торецьк абсолютно вщент, але просуваються вкрай повільно. Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телеканалу "Київ24".

"На Торецькому напрямку - точаться міські бої. Це дуже складний тип бою. І там ворог здійснив 11 штурмових дій. Особливість така, що тут ворог використовує артилерію, стирає місто Торецьк абсолютно вщент. Використовує авіацію, використовує КАБи. Від міста майже нічого не залишилося, зрештою як і від інших населених пунктів на цьому напрямку", - сказала Бобовнікова.

Вона повідомила, що українські захисники перебувають в обороні і відбивають величезну кількість штурмів. Усього минулої доби на цьому напрямку окупанти здійснили 31 штурм.

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"Ми тримаємося гідно. Ми не даємо ворогу просуватися. На жодному з напрямків ворог у нас не просунувся і вже дуже довгий час. Особливо поруч з Торецьком... там ворог втрачає дуже величезну кількість особового складу, величезну кількість техніки, проте, просувається вкрай повільно. Ціна, яку вони платять за просування - просто неймовірна. Це - величезна м'ясорубка для росіян", - наголосила вона.

Ситуація в районі Торецька

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр" опублікувала фото зруйнованого Торецька. Місто виглядає знівеченим у згарищі.

16 грудня головний сержант роти ударних БПЛА 109-бригади Єгор Фірсов повідомив, що оперативна ситуація на Торецькому напрямку залишається незмінно складною. В Торецьку, де тривають важкі бої, суміжні українські дронові підрозділи готують сюрприз російським окупантам, щоб максимально вибивати ворога в місті із зайнятих позицій.

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