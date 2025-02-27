Внаслідок атаки РФ постраждала 82-річна жінка.

Російські окупанти продовжують тероризувати мирні міста України. Ввечері у четвер, 27 лютого, росіяни атакували Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Ворог поцілив дроном по житловій багатоповерхівці. Виникла пожежа.

"Вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі, крім того відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки", – заявив Федоров.

Він додав, що постраждала жінка. На місце атаки виїхали всі екстрені служби.

Згодом Федоров опублікував відео з наслідками ворожого удару по будинку:

Пізніше Федоров заявив, що внаслідок атаки РФ постраждала 82-річна жінка. Їй знадобилася допомога медиків.

Атаки РФ по Україні

Російські окупаційні війська щодня тероризують Україну різними видами зброї – від ударних дронів до КАБів, авіаційних ракет та іншого озброєння.

Днями під час чергової атаки по Україні росіяни поцілили по житловому будинку в Бучанському районі на Київщині. Внаслідок удару загинули журналістка агентства "Укрінформ" Тетяна Кулик та її чоловік – завідувач кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Павло Іванчов.

Т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник тоді також повідомив, що в іншому населеному пункті цього району постраждала дівчина 2005 року народження. Її з раною потиличної ділянки голови відвезли до місцевої лікарні, а чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті.

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