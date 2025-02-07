Проблем із виявленням КАБів ніколи не було.

Цілком ймовірно, що так званий "‎КАБ" над Запоріжжям‎ збили за допомогою 23-мм радянської спареної зенітної установки ЗУ-23-2.

Принаймні, такий висновок зробили фахівці військово-технічного порталу Defense Express, які проаналізували відповідні пости в соціальних мережах. "Це виключно наша ініціатива, котра випадковим чином стала гарною ідеєю, яку допрацювали. Нагадую, вмілі руки козаків збивали КАБи з ЗУ-23-2", - пише Telegram-канал "Соняшник", де розглядається, зокрема, тематика авіації та ППО.

Мова, звісно, не про "унікальні можливості" старої радянської зброї, а про використання певної тактики та майстерність українських бійців. Експерти зазначають, що проблем із виявленням КАБів ніколи не було - з цим справляються навіть старі радянські радіолокаційні станції.

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У той же час, завжди існували труднощі з часом реакції та ціною, яку доведеться заплатити за перехоплення КАБ. "Бо з гармат ефективна дальність стрільби не велика, а ракетами дорого", - повідомляє "Соняшник".

Зі свого боку Defense Express зазначив, що використання зброї типу ЗУ-23-2 для перехоплення авіабомб можна вважати "прагматичним рішенням точкового захисту", адже ефективність вогню установки становить 2,5 км.

Не можна виключати, що установку відповідним чином модернізували, об'єднавши в єдину автоматизовану систему саму "зенітку", а також станцією виявлення, наведення та управління.

Збиття російського КАБу

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України підтвердили збиття російського КАБу над Запоріжжям. "За попередніми даними, йдеться про експериментальне озброєння", - заявив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За словами військового аналітика Анатолія Храпчинського, українські фахівці дійсно знайшли спосіб збивати російські керовані авіабомби. Цьому передував тривалий період пошуків варіантів, адже застосування проти бомб традиційних засобів протиповітряної оборони визнали неефективним.

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