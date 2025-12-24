Святвечір не привід для Росії не обстрілювати міста: ворог вдарив по кількох областях

Зокрема, під обстрілами була Черкаська, Чернігівська, Харківська області.

Росія обстріляла сьогодні кілька областей України, зокрема, Чернігівську, Харківську, Черкаську, удари спрямовані по енергетичних об’єктах.

Чернігів

В Telegram АТ "Чернігівобленерго" повідомило, що внаслідок російських обстрілів пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у Чернігівському районі.

"Знеструмлені абоненти міста Чернігова та низки населених пунктів Чернігівського району", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що при покращенні безпекової ситуації, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

В Чернігівській міській раді повідомили, що російська армія вдарила сьогодні орієнтовно о 16:00. "Ворожий безпілотник влучив у бокову стіну шостого поверху багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок удару виникло загоряння в квартирі, яке оперативно ліквідували підрозділи ДСНС", - сказано в повідомленні. Зазначається, що постраждалих немає.

В повідомленні сказано, що в будинку, куди стався приліт, а також у будівлі гуртожитку, розташованої поруч вибиті вікна. Крім того, пошкоджено дві автівки, які загорілися під час удару.

"Вживаються заходи для проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт. Зокрема, планується закриття периметра пошкоджених будинків OSB-плитами, щоб зберегти тепло в оселях з огляду на низьку температуру повітря", - зазначають в міськраді.

Черкаси

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив у Telegram, що Святвечір на Черкащині розпочався з ворожої атаки. "Силами та засобами ППО знешкоджено російську ракету в Черкаському районі. Маємо одного травмованого. На щастя, не тяжкий", - додав він .

Зазначив, що, за попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено заклад освіти, гаражний кооператив, місцевий цвинтар. Обстеження території триває.

Деякі ЗМІ писали про влучання в ТЕЦ, але офіційного підтвердження цього немає.

Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що Росія вдарила по передмістю Харкова.

Він зазначив, що одна людина загинула, а також 13 людей поранено. Усіх постраждалих госпіталізували. Медики забезпечують усю необхідну допомогу.

Ситуація в енергетиці: останні новини

Як повідомляв УНІАН, компанія ДТЕК по всій Європі шукає обладнання для відновлення теплових електростанцій.

Генеральний директор ДТЕК Максима Тімченко в інтервʼю Bloomberg сказав, що по всій Європі шукають обладнання для якнайскорішого відновлення українських електростанцій.

Тімченко наголосив, що зараз найважливіше це системи протиповітряної оборони, пошук використаного обладнання для відновлення енергообʼєктів, а також фінансування для придбання обладнання.

Вас також можуть зацікавити новини: