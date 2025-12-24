Де в Україні найгірша ситуація зі світлом: в Yasno назвали проблемні регіони

Наявність погодинних графіків відключень не є найгіршим сценарієм для споживачів.

Найскладніша ситуація з електропостачанням нині спостерігається в південних і прифронтових регіонах України. В Києві проблеми зі світлом не найкритичніші у порівнянні з іншими областями.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в інтервʼю "Українській правді" зазначив, що говорити про "найгіршу" ситуацію в одному конкретному місті складно, оскільки енергосистема постійно змінюється через обстріли та аварії. Водночас є регіони, де навантаження значно вище, ніж у столиці.

"По-перше, Одеса. Сьогодні вночі знову був обстріл, ми бачимо офіційне повідомлення. У нас є Харківщина, Сумщина, Донеччина, Чернігівщина, яка в вогні. Тобто я не можу сказати, що в Києві найгірша ситуація. Порівняно з іншими областями, які розташовані ближче до великих генераційних об'єктів, то так в Києві гірше. Але ж це все відносно. Кожен день ми бачимо навіть по змінах графіку в мобільному додатку, що ситуація змінюється", - сказав він.

Відео дня

Окремо Коваленко пояснив, що погодинні графіки відключень - не найгірший сценарій для споживачів. За його словами, значно гірше, коли енергетики змушені застосовувати екстрені відключення, бо це свідчить про розбалансування системи через аварії, масштабні ремонти або інші технічні причини.

"Енергосистема – це фізична система. В незалежності від обстрілів також має велику кількість аварій кожен день. Ці включення-відключення дають нестабільності, і аварії також трапляються. Тобто якщо є графіки, то ситуація більш-менш стабільна", - додав Коваленко.

Ситуація в енергосистемі України - головні новини

23 грудня Росія здійснила дев’яту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему України. За словами президента України Володимира Зеленського, під час обстрілу Російська Федерація тоді застосувала десятки ракет та понад 650 дронів.

Через наслідки ворожих атак 24 грудня у Харківській, Полтавській та Сумській областях запроваджено аварійні відключення. Відповідно, графіки погодинних відключень не діють до окремого розпорядження "Укренерго".

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що головним фактором, який впливатиме на стан енергосистеми України, буде масованість та регулярність атак з боку російських окупаційних військ. Але в середньому зима пройде з відключеннями 2-4 черг споживачів.

Вас також можуть зацікавити новини: